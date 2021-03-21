Принтеры станут дороже из-за роста цен на оперативную память

Проблемы с оперативной памятью на рынке происходят из-за дефицита полупроводниковых компонентов. А случился он из-за того, что спрос превысил предложение.

Сообщается, что на рынке моментальных сделок медианная цена памяти DDR4 выросла на 60% с начала года. Участники рынка опасаются, что эта ситуация может сказаться на производителях принтеров.

Тем временем, спрос на принтеры растёт. Причина тому — удалённая работа и учёба. Из-за изменений спроса производители принтеров обратились за памятью на рынок моментальных сделок.

На сколько могут подорожать принтеры, пока неясно. Дефицит же продлится как минимум до июня.