Принудительная установка госинструмента для цензуры на смартфоны в Казахстане оказалась «экспериментом»

О завершении «эксперимента» сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана. По словам его представителей, тестирование сертификата позволило создать «систему по предотвращению киберугроз как в кибер, так и информационном пространстве». В будущем сертификат будут применять в случае возникновения угроз национальной безопасности.

Принудительная установка сертификата вызвала критику со стороны экспертов. Они утверждали, что с его помощью власти Казахстана смогут блокировать доступ к определённому контенту и следить за пользователями.