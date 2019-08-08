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Принудительная установка госинструмента для цензуры на смартфоны в Казахстане оказалась «экспериментом»

Власти разрешили удалить «сертификат безопасности»
В прошлом месяце стало известно, что операторы связи Казахстана попросили жителей установить сертификат безопасности для доступа в интернет на свои устройства. За отсутствие этого сертификата на смартфоне или компьютере абонентам пригрозили отключением доступа к глобальной сети. Теперь власти Казахстана разрешили людям удалить сертификат и заявили, что «тестирование» завершено.

О завершении «эксперимента» сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана. По словам его представителей, тестирование сертификата позволило создать «систему по предотвращению киберугроз как в кибер, так и информационном пространстве». В будущем сертификат будут применять в случае возникновения угроз национальной безопасности.

Принудительная установка сертификата вызвала критику со стороны экспертов. Они утверждали, что с его помощью власти Казахстана смогут блокировать доступ к определённому контенту и следить за пользователями.

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