Принуждение, а не забота: Apple пришлось внедрить RCS в iPhone из-за Китая

В своем блоге Daring Fireball Грубер утверждает, что Apple отказалась от RCS не из-за спроса пользователей или требований ЕС, а из-за нового закона в Китае. По всей видимости, чтобы продавать устройства 5G в этой стране, они должны поддерживать RCS — независимо от отсутствия шифрования. Apple предпочла бы игнорировать RCS, — пишет Грубер, — но когда китайское правительство говорит «прыгай», Apple спрашивает «как высоко?».

Это откровение бросает тень на предыдущие версии, приписывающие этот шаг закону ЕС о цифровых рынках. DMA не затрагивает RCS, а использование iMessage, очевидно, не настолько велико в ЕС, чтобы быть затронутым.

Таким образом, вместо того, чтобы Apple выбирала совместимость в угоду пользователям, похоже, что это решение направлено на соблюдение китайских правил, чтобы сохранить доступ к огромному рынку.