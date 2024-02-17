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Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2024, 19:11
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Принуждение, а не забота: Apple пришлось внедрить RCS в iPhone из-за Китая

История принудительного регулирования, а не выбора пользователей
Помните то неожиданное объявление о появлении RCS на iPhone? У технического обозревателя Джона Грубера может быть ответ, и он связан с неожиданным именем: Китай.

В своем блоге Daring Fireball Грубер утверждает, что Apple отказалась от RCS не из-за спроса пользователей или требований ЕС, а из-за нового закона в Китае. По всей видимости, чтобы продавать устройства 5G в этой стране, они должны поддерживать RCS — независимо от отсутствия шифрования. Apple предпочла бы игнорировать RCS, — пишет Грубер, — но когда китайское правительство говорит «прыгай», Apple спрашивает «как высоко?».

Это откровение бросает тень на предыдущие версии, приписывающие этот шаг закону ЕС о цифровых рынках. DMA не затрагивает RCS, а использование iMessage, очевидно, не настолько велико в ЕС, чтобы быть затронутым.

Таким образом, вместо того, чтобы Apple выбирала совместимость в угоду пользователям, похоже, что это решение направлено на соблюдение китайских правил, чтобы сохранить доступ к огромному рынку.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
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#мнение
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#iPhone
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#RCS