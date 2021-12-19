Припарковаться во дворе станет легче: в России компьютер обучат поиску свободных мест

Конкурс объявила АО «Электронная Москва» департамента имущества Москвы. Победитель должен будет проверить технологию, которая будет обрабатывать изображения с камер видеонаблюдения и с помощью алгоритмов. Система будет определять степень занятости парковок у домов.

Технологию опробуют на более чем 35 камерах. В основе будут лежать модели свёрхточных нейронных сетей. Эти модели могут обрабатывать более 30 кадров в секунду и обнаруживать транспортные средства. Система должна отличать друг от друга зону парковки, дорогу, газон и тротуар. Кроме того, модели будут определять, содержит ли место маркировку об инвалидности или для спецтехники. Точность распознавания статуса занятости парковочного места должна составлять не менее 85% в ночное и дневное время.