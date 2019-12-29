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Природный образ жизни не спас человека от болезней
От атеросклероза, как минимум
Исследователи из медицинской организации Ascension Healthcare в США изучили мумии коренного народа Северной Америки — инуитов — и обнаружили у них признаки атеросклероза. Это любопытно, поскольку данное заболевание некоторые считают следствием современного образа жизни. Но работа исследователей показывает, что даже традиционный образ жизни и диета, богатая омега-3 жирными кислотами, не могут уберечь человека от болезни.
Атеросклероз — это сосудистое заболевание, при котором в артериях образуются атероматозные бляшки. Последующее развитие заболевания в итоге может привести к смерти человека. Одной из причин развития атеросклероза называют неправильное питание.
Учёные решили понять, как диета инуитов сказывалась на их сосудах. Образ жизни этого народа более пятисот лет назад был традиционным. Они жили в хижинах и охотились. В основном инуиты ели рыбу, птицу и морских млекопитающих. Из-за наличия рыбы их диета была богата омега-3 жирными кислотами.
У трёх из четырёх исследуемых мумий учёные обнаружили скопление бляшек жирового вещества в артериях. Это значит, что диета и физическая активность не могут быть гарантией предупреждения атеросклероза.