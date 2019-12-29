Природный образ жизни не спас человека от болезней

Атеросклероз — это сосудистое заболевание, при котором в артериях образуются атероматозные бляшки. Последующее развитие заболевания в итоге может привести к смерти человека. Одной из причин развития атеросклероза называют неправильное питание.

Учёные решили понять, как диета инуитов сказывалась на их сосудах. Образ жизни этого народа более пятисот лет назад был традиционным. Они жили в хижинах и охотились. В основном инуиты ели рыбу, птицу и морских млекопитающих. Из-за наличия рыбы их диета была богата омега-3 жирными кислотами.

У трёх из четырёх исследуемых мумий учёные обнаружили скопление бляшек жирового вещества в артериях. Это значит, что диета и физическая активность не могут быть гарантией предупреждения атеросклероза.