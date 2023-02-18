«Присел отдохнуть»: найден огромный след динозавра

Рекордный след был найден местным археологом Мари Вудс в апреле 2021 года. Она отправилась вдоль побережья и совершенно случайно обнаружила окаменелость. Длина отпечатка составляет почти метр.

«Тип следа в сочетании с его возрастом предполагает, что он был оставлен свирепым мегалозавром с возможной высотой бедер от 2,5 до 3 метров», — рассказали учёные.