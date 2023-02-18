«Присел отдохнуть»: найден огромный след динозавра

«Присел отдохнуть»: найден огромный след динозавраОн бродил по Йоркширу 166 млн лет назад
Учёные нашли крупнейший в Йоркшире след гигантского плотоядного динозавра юрского периода. Любопытно, что необычный след запечатлел момент, когда «ужасный ящер» присел отдохнуть около 166 млн лет назад.
Фото: James McKay
Рекордный след был найден местным археологом Мари Вудс в апреле 2021 года. Она отправилась вдоль побережья и совершенно случайно обнаружила окаменелость. Длина отпечатка составляет почти метр.
«Тип следа в сочетании с его возрастом предполагает, что он был оставлен свирепым мегалозавром с возможной высотой бедер от 2,5 до 3 метров», — рассказали учёные.
Marie Woods
«Это замечательная находка. Этот образец не только представляет собой самый большой след теропод, найденный в Йоркшире... Окаменелость даёт представление о поведение этого динозавра около 166 млн лет назад. Фактически, особенности следа позволяют даже предположить, что этот крупный хищник присел на корточки, прежде чем встать», — добавил один из исследователей.