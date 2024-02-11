Пришлось вводить закон: в Австралии разрешили не отвечать на рабочие SMS в выходной

Опубликовано 11 февраля 2024, 20:46
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Пришлось вводить закон: в Австралии разрешили не отвечать на рабочие SMS в выходнойСвобода от внеурочной работы
Сенат Австралии принял законопроект, предоставляющий работникам право игнорировать рабочие звонки и сообщения в нерабочее время. Этот закон о «праве на отключение» дает сотрудникам возможность уделять приоритетное внимание личному времени, не опасаясь штрафов.
Австралийские работники могут отказаться от общения по рабочим вопросам после окончания рабочей смены, что способствует «установлению границ и выделению личного времени». Работодателям при этом запрещено наказывать сотрудников, решивших не отвечать в нерабочее время.
Австралия уже может похвастаться щедрыми льготами для работников, такими как оплачиваемый отпуск и минимальная заработная плата, и этот законопроект еще больше усиливает защиту работников. «Право на отключение» направлено на решение растущей проблемы влияния работы на личную жизнь, способствуя «более здоровому балансу между работой и личной жизнью», пишут эксперты.