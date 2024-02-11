Пришлось вводить закон: в Австралии разрешили не отвечать на рабочие SMS в выходной

Австралийские работники могут отказаться от общения по рабочим вопросам после окончания рабочей смены, что способствует «установлению границ и выделению личного времени». Работодателям при этом запрещено наказывать сотрудников, решивших не отвечать в нерабочее время.

Австралия уже может похвастаться щедрыми льготами для работников, такими как оплачиваемый отпуск и минимальная заработная плата, и этот законопроект еще больше усиливает защиту работников. «Право на отключение» направлено на решение растущей проблемы влияния работы на личную жизнь, способствуя «более здоровому балансу между работой и личной жизнью», пишут эксперты.