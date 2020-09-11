Пристрастие к алкоголю сделало людей более равнодушными друг к другу

Кратко об исследовании пишет «Популярная механика». В эксперименте участвовал 71 доброволец из Франции и Великобритании. Половина участников была пьющими, а вторая половина — нет. Учёные наблюдали мозговую активность всех добровольцев с помощью фМРТ. Во время исследования участники были трезвыми.

Стоит уточнить, что пьющими исследователи считали тех людей, которые употребляли более 60 граммов чистого алкоголя раз в 30 дней.

Участникам эксперимента показывали фотографии с повреждёнными конечностями и просили представить, что эта часть тела принадлежит им или другому человеку. Оказалось, что пьющим людям было сложнее проецировать на себя чужую боль. Им также требовалось больше времени, чтобы отреагировать. фМРТ показало, что их мозг при этом тратил больше ресурсов.

Учёные пришли к выводу, что в условиях ограниченных ресурсов пьющие люди с большей вероятностью будут равнодушны.