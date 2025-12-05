«Притворившийся мертвым» микроб из лабораторий NASA, похоже, попал на Марс

Недавнее исследование показало, что T. phoenicis на самом деле «притворяется мёртвым». Когда бактерию лишали питательных веществ и максимально высушивали, она впадала в состояние покоя, внешне не проявляя признаков жизни. Однако при введении определённого белка бактерия «оживала» и возвращалась к нормальной активности.

Учёные отмечают, что способность временно приостанавливать обмен веществ делает выживание этих бактерий на поверхности космических аппаратов и в открытом космосе «более вероятным», чем считалось ранее.

Самое интересное, что одна из стерильных комнат использовалась при подготовке марсианского зонда Phoenix. Это вызывает вопрос: могли ли бактерии попасть на Марс? Эксперты считают, что шансы невелики, так как поверхность планеты крайне враждебна для жизни, но точно утверждать нельзя.