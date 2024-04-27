«Привет» из прошлого от Microsoft: исходный код MS-DOS 4.0 попал в Сеть

В свое время Microsoft сотрудничала с IBM в разработке части кода 4.0, а также создала еще не выпущенную ветвь под названием Multitasking DOS (MT-DOS). История, стоящая за этим релизом, не менее увлекательна. Молодой исследователь Коннор «Старфрост» Хайд обнаружил невыпущенные двоичные файлы бета-версии DOS 4.0 в коллекции бывшего технического директора Microsoft Рэя Оззи. Это вызвало дискуссию с отделом программ с открытым исходным кодом Microsoft, которая привела к созданию текущего релиза.

Хотя полный исходный код MT-DOS по-прежнему не найден, этот выпуск предлагает «сокровищницу» материалов, включая двоичные файлы бета-версии, документацию в формате PDF и образы дисков. Microsoft и IBM планируют продолжить изучение своих архивов и, возможно, добавят новые находки в будущем.