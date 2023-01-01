Прививка от гриппа неожиданно снизила риск инсульта

Группа исследователей изучила медицинские записи более четырёх миллионов жителей канадской провинции Альберты за период в девять лет. Результаты работы доказывают, что вакцинация против гриппа должна быть настоятельно рекомендована всем.

«Мы обнаружили, что риск инсульта значительно снизился в течение шести месяцев после вакцинации против гриппа», — отметили учёные.