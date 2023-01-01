Наука и технологии
21:43, 01 января 2023
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Прививка от гриппа неожиданно снизила риск инсульта

Это касается всех людей

Недавнее исследование Университета Калгари показывает, что ежегодная вакцинация против гриппа снижает риск инсульта.

Прививка от гриппа неожиданно снизила риск инсульта

Фото: Unsplash

Группа исследователей изучила медицинские записи более четырёх миллионов жителей канадской провинции Альберты за период в девять лет. Результаты работы доказывают, что вакцинация против гриппа должна быть настоятельно рекомендована всем.

«Мы обнаружили, что риск инсульта значительно снизился в течение шести месяцев после вакцинации против гриппа», — отметили учёные.

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