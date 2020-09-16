Привившихся от коронавируса россиян попросили не беременеть и не выпивать

Это следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020. Его участницам не советуют беременеть, кормить ребёнка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трёх месяцев после вакцинации. Если же женщина всё-таки забеременеет, то вакцинацию приостановят. Пациентку будут постоянно наблюдать до родов.

Также в протоколе сказано, что за три дня до и после введения вакцины нужно исключить приём алкоголя. А в течение всего исследования нужно «воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя».

Напомним, эти клинические испытания являются пострегистрационными для российской вакцины. Препарат зарегистрировали ещё в августе.

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