Привычка брать с собой в туалет телефон оказалась опасной

Мнение экспертов опубликовало издание The Sun. Они считают, что смартфоны заставляют людей проводить в туалете больше времени, чем нужно. А это, в свою очередь, может привести к образованию геморроидальных узлов, то есть к воспалению вен заднего прохода.

По словам врачей, проблема геморроя достаточно распространена, по крайней мере, в Британии. Просто люди никому не рассказывают об этом.

Ещё одна опасность использования смартфона в туалете — риск покрыть его микробами. Таким образом, «загрязнить» устройство можно чем угодно, в том числе норовирусом и сальмонеллой.

Врачи, впрочем, понимают, что люди вряд ли откажутся от привычки. Поэтому дали несколько советов: держать смартфон в левой руке, если вы правша, и в правой, если левша, а также стараться ничего не трогать этой рукой в туалете.