Привычка заедать стресс оказалась лёгким путём к ожирению

Исследователи убедились в этом, проведя эксперименты на мышах. Те животные, которые подвергались постоянному стрессу, набирали вес быстрее, чем мыши, не испытывающие стресс, хотя ели одну и ту же пищу с высоким содержанием жиров. Исследователи отмечают, что одной из реакций организма на стресс является выработка молекул нейропептида Y (NPY) в миндалевидном теле, который стимулирует желание что-нибудь съесть.

Как только учёные «выключали» выработку NPY, прибавка в весе становилась менее заметной. Запускает процесс выработки молекулы высокий уровень инсулина, который возникает при стрессе.