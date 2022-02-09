Привычные всем нам вещи в жизни, которые исчезнут в 2122 году

По мнению автора, есть несколько вещей, которые через 100 лет исчезнут или будут заменены другими. Хотя сегодня мы не представляем без них жизни.

Прежде всего, это долгие посещения врачей. Вероятнее всего, в будущем люди научатся восстанавливать повреждения в ДНК или заменять её новой. Для этого понадобится просто сохранить шаблон своей ДНК в том возрасте, когда человек будет полностью здоров.

Также исчезнет потребность в стоматологах. Для сохранения зубов в здоровом состоянии нужно будет просто два раза в день надевать устройство, напоминающее капу. Этот девайс будет автоматически очищать зубы, причём максимально тщательно.

Не понадобится людям и будильник. Тело будет благодаря особым химическим веществам само просыпаться и засыпать в нужное время. Это позволит всегда начинать день в бодром состоянии.

Не нужно будет в будущем вызывать врача. За состоянием здоровья будут следить особые устройства - носимые (нательные) компьютеры. Все данные будут сразу отправляться при этом лечащему врачу, который и свяжется с человеком сам, если обнаружит что-то опасное для здоровья.

Многие перестанут заниматься опасными видами спорта. Несмотря на то что нанороботы будут восстанавливать тела людей, у них не получится быстро вылечить серьёзную травму. Поэтому вместо реальных спортсменов в подобных соревнованиях станут участвовать роботы.