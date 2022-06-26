Приятное с полезным: начала работу биткойн-ферма на солнечных батареях

ACDC находится в процессе разработки еще нескольких проектов в Техасе, включая 30-мегаваттный центр, который должен заработать летом и разместить 10 000 ASIC-майнеров, и еще один 150-мегаваттный.

"Эта конструкция позволяет ACDC противостоять волатильности на рынке биткоина и изолировать наши операции от колебаний рынка электроэнергии", - сказала генеральный директор ACDC Александра Дакоста.

Помимо самостоятельного майнинга на новом предприятии в Колорадо, компания также принимает у себя майнинговые машины от Galaxy Digital. "Мы стремимся работать с игроками экосистемы, которые имеют сильную операционную базу, чтобы помочь нам достичь наших целей в майнинге", - сказала глава отдела майнинга Galaxy Аманда Фабиано.