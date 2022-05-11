Приятного плавания: пауки способны покрываться воздушной пленкой для погружений под воду

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Приятного плавания: пауки способны покрываться воздушной пленкой для погружений под водуЕще одна фобия в “копилочку”
Ранее стало известно, что ящерицы-анолисы способны дышать под водой благодаря воздушному пузырьку на носу. Один из ученых, участвовавших в этом исследовании, теперь задокументировал паука, который делает нечто подобное, только в этот раз "пузырь" покрыл все его тело.
Известный под научным названием Trechalea extensa, крупный полуводный паук в естественной среде обитания обитает от Мексики до Панамы. Ранее не было известно, чтобы он нырял под воду, и уж тем более находился там подолгу.
Доцент Бингемтонского университета Линдси Свирк и ее коллеги наблюдали, как один из живущих на суше пауков спасся от людей, уйдя под воду... и остался там более чем на 30 минут.
Все это время его тело было окутано слоем воздуха, который, как оказалось, удерживался на месте с помощью гидрофобных (водоотталкивающих) волосков. Пока неясно, действительно ли паук дышал этим воздухом, но пленка, безусловно, не давала арахниду утонуть.