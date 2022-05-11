Приятного плавания: пауки способны покрываться воздушной пленкой для погружений под воду

Известный под научным названием Trechalea extensa, крупный полуводный паук в естественной среде обитания обитает от Мексики до Панамы. Ранее не было известно, чтобы он нырял под воду, и уж тем более находился там подолгу.

Доцент Бингемтонского университета Линдси Свирк и ее коллеги наблюдали, как один из живущих на суше пауков спасся от людей, уйдя под воду... и остался там более чем на 30 минут.

Все это время его тело было окутано слоем воздуха, который, как оказалось, удерживался на месте с помощью гидрофобных (водоотталкивающих) волосков. Пока неясно, действительно ли паук дышал этим воздухом, но пленка, безусловно, не давала арахниду утонуть.