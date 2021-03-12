Приём анаболиков снизил у мужчин естественное производство тестостерона

Кратко об исследовании пишет «N+1». Речь идёт о приёме андрогенных анаболических стероидов (ААС). Эти препараты содержат мужские половые гормоны и их синтетические производные. Такие препараты применяют не только в медицинских целях, но и для допинга. Часто их нелегально применяют подростки, чтобы стать привлекательнее. Тем не менее, бесконтрольный приём анаболиков вреден.

Исследователи изучили 132 мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Лишь 44 из них никогда не принимали анаболики. Как оказалось, даже после отказа от препаратов у мужчин сохраняется нарушение активности клеток Лейдига, которые производят мужские гормоны в яичках.