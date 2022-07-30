Приём витамина D оказался пустой тратой времени с точки зрения здоровья костей

В исследовании участвовали более 25 000 взрослых. Был рассмотрен 1991 случай перелома среди 1551 человека за пятилетний период.

По сравнению с участниками, принимавшими плацебо, у тех, кто принимал добавки с витамином D3, не снижался риск различных переломов костей. В их их число входили переломы шейки бедра, запястья, костей таза и т.д.

Результаты исследования, впрочем, касаются только здоровых людей. Они не относятся к взрослым с дефицитом витамина D, низкой костной массой или остеопорозом.

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