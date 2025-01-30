«Призрак» заброшенной железнодорожной линии оказался следствием землетрясений

Хоу, научный сотрудник Геологической службы США, наткнулась на эту историю, изучая сейсмическую активность в этом районе. Она считает, что небольшие землетрясения в этом регионе могут вызывать естественное освещение, известное как «огни землетрясений», которые случаются редко, но зафиксированы и в других местах.

Согласно теории Хаф, во время сейсмической активности могут выделяться газы, такие как радон, а искры от старых железнодорожных путей могут воспламенять эти газы, создавая светящиеся огни. Она нашла свидетельства наличия линий разлома вблизи железнодорожных путей, что еще больше увеличивает вероятность явлений, связанных с землетрясениями.