«Призрак» заброшенной железнодорожной линии оказался следствием землетрясений

Опубликовано 30 января 2025, 07:301 мин.
«Призрак» заброшенной железнодорожной линии оказался следствием землетрясенийУченый исследует «призрачный» свет в Южной Каролине
В Саммервилле, штат Южная Каролина, существует местная легенда о светящемся огоньке на заброшенной железнодорожной ветке, который, как считается, является призраком женщины, ищущей голову своего мужа. Но сейсмолог Сьюзан Хоф предлагает научное объяснение: таинственный свет может быть вызван землетрясениями.
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Хоу, научный сотрудник Геологической службы США, наткнулась на эту историю, изучая сейсмическую активность в этом районе. Она считает, что небольшие землетрясения в этом регионе могут вызывать естественное освещение, известное как «огни землетрясений», которые случаются редко, но зафиксированы и в других местах.
Согласно теории Хаф, во время сейсмической активности могут выделяться газы, такие как радон, а искры от старых железнодорожных путей могут воспламенять эти газы, создавая светящиеся огни. Она нашла свидетельства наличия линий разлома вблизи железнодорожных путей, что еще больше увеличивает вероятность явлений, связанных с землетрясениями.