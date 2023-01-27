Пробка бутылок для вина всегда толще горлышка. Как их тогда закупоривают?Для этого используется особый прибор
Нередко стеклянные бутылки закрывают железной крышкой, но производители вина обычно для этого используют пробки. Но как их туда помещают?
Фото: Wine Today
Вообще существуют специальные стандарты, благодаря которым процесс закупорки бутылок упрощается. Так, большинство бутылок имеет диаметр горлышка 18 мм. Но диаметр пробки обычно равняется 24 мм. Поэтому для закупорки используют пресс. Кроме того, этот пресс убирает воздух из бутылки с вином (см. изображение ниже).
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А ещё бутылки можно закупоривать в домашних условиях. И для этого есть два способа. Первый - при помощи портативного пресса, второй - при помощи пресса, представляющего собой сужающийся пластиковый сосуд, который надевают на горлышко бутылки.
При использовании второго метода пробку сначала размягчают. Это делается просто: её кладут на 7-10 минут в кипящую воду. Но поскольку такие пробки не так прочно уже закрывают бутылки, сверху их дополнительно ещё закрывают парафином или воском.