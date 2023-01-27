Пробка бутылок для вина всегда толще горлышка. Как их тогда закупоривают?

А ещё бутылки можно закупоривать в домашних условиях. И для этого есть два способа. Первый - при помощи портативного пресса, второй - при помощи пресса, представляющего собой сужающийся пластиковый сосуд, который надевают на горлышко бутылки.

При использовании второго метода пробку сначала размягчают. Это делается просто: её кладут на 7-10 минут в кипящую воду. Но поскольку такие пробки не так прочно уже закрывают бутылки, сверху их дополнительно ещё закрывают парафином или воском.