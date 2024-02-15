Проблема авторских прав и ИИ: от творческого инструмента до поля боя

Проблема авторских прав и ИИ: от творческого инструмента до поля бояНебольшая справка от HackerNoon
Данные для обучения и авторское право.
ИИ обучается на огромных массивах данных, которые потенциально могут включать материалы, защищенные авторским правом. Художники и такие компании, как Getty Images, добиваются юридического признания их права собственности на такие данные.
ИИ как автор.
Бюро по авторским правам США отрицает даже возможность регистрации ИИ в качестве автора, признавая, что участие человека играет в этом большую роль.
Добросовестное использование и преобразование.
По словам эксперта, возникают вопросы о том, подпадает ли созданный ИИ контент под защиту добросовестного использования или представляет собой трансформируемое произведение. Но, как говорится, «воз и ныне там»
Выходные данные и юридические вопросы.
Могут возникнуть претензии по поводу нарушения авторских прав и недобросовестной конкуренции в отношении результатов генерации ИИ, напоминающих существующие произведения или художников. LLM вызывают уникальные проблемы по сравнению с традиционными инструментами для создания музыки, поэтому все эти вопросы все еще не проработаны.
Вовлечение артистов.
А вот художники, использующие LLM в студиях, подвергаются риску, поскольку потенциально защищенные авторским правом элементы в обучающих данных могут повлиять на их творения.
Если подытожить, то правовая база в области ИИ и авторского права быстро развивается. Очень важно найти правильный баланс между поощрением инноваций и защитой авторов, поэтому процесс идет, но достаточно медленно.