Проблема авторских прав и ИИ: от творческого инструмента до поля боя

Данные для обучения и авторское право.

ИИ обучается на огромных массивах данных, которые потенциально могут включать материалы, защищенные авторским правом. Художники и такие компании, как Getty Images, добиваются юридического признания их права собственности на такие данные.

ИИ как автор.

Бюро по авторским правам США отрицает даже возможность регистрации ИИ в качестве автора, признавая, что участие человека играет в этом большую роль.

Добросовестное использование и преобразование.

По словам эксперта, возникают вопросы о том, подпадает ли созданный ИИ контент под защиту добросовестного использования или представляет собой трансформируемое произведение. Но, как говорится, «воз и ныне там»

Выходные данные и юридические вопросы.

Могут возникнуть претензии по поводу нарушения авторских прав и недобросовестной конкуренции в отношении результатов генерации ИИ, напоминающих существующие произведения или художников. LLM вызывают уникальные проблемы по сравнению с традиционными инструментами для создания музыки, поэтому все эти вопросы все еще не проработаны.

Вовлечение артистов.

А вот художники, использующие LLM в студиях, подвергаются риску, поскольку потенциально защищенные авторским правом элементы в обучающих данных могут повлиять на их творения.

Если подытожить, то правовая база в области ИИ и авторского права быстро развивается. Очень важно найти правильный баланс между поощрением инноваций и защитой авторов, поэтому процесс идет, но достаточно медленно.