Проблема узлов решена: ученые научились прокладывать космические маршруты

Ранее космические агентства, такие как NASA, при прокладке маршрутов полагались на «грубую силу» или «обоснованные догадки». Однако новая методика использует передовую математику, чтобы выявить все возможные пути между двумя орбитами, позволяющие экономить топливо.

«Наша методика — это как карта для космоса», — объясняет Дэнни Оуэн, разработавший этот метод в Космическом центре Суррея. «Она показывает все маршруты, по которым может двигаться космический аппарат, при условии, что начальная и конечная орбиты имеют одинаковый уровень энергии».

Это значительно упрощает планирование миссий, устраняя необходимость в обширном компьютерном моделировании или догадках.

Поиск этих «гетероклинических соединений», как их называют, имеет решающее значение для экономичных космических путешествий. Традиционно для этого требовались сложные вычисления, требующие огромных вычислительных мощностей. Новый подход использует теорию узлов, отрасль математики, для быстрого создания ряда потенциальных траекторий, которые затем могут быть уточнены.

Методика была успешно опробована для различных пунктов назначения, включая Луну и луны Юпитера — «очаги нынешнего и будущего освоения космоса».