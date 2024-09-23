Проблемный пластик превратили в ценный газ

Превращая пластики в пропилен и изобутилен, этот метод не только решает проблему утилизации, но и позволяет получать химические вещества, востребованные в различных отраслях промышленности. Первые испытания показали, что даже из загрязненных смесей можно получить значительное количество этих газов, хотя тщательное разделение пластмасс позволит повысить эффективность.

Исследователи признают, что масштабирование этого процесса будет иметь решающее значение для эффективной борьбы с глобальным кризисом пластиковых отходов.