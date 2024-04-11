Проблему с «призрачным касанием» в Apple Watch всё ещё не исправили

Опубликовано 11 апреля 2024, 16:31
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Проблему с «призрачным касанием» в Apple Watch всё ещё не исправилиУ вас она есть?
Назойливая проблема «призрачных касаний» продолжает преследовать Apple Watch, заставляя дисплей регистрировать касания, которых не было, пишет 9to5Mac.
Впервые проблема появилась в феврале, затронув Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Тогда Apple рекомендовала пользователям повременить с заменой экрана, заявляя, что проблема будет устранена программно.
Теперь перенесемся в сегодняшний день.
Похоже, призрачные касания распространились. Так, новые данные подтверждают, проблема поразила Series 7, 8 и даже первое поколение Ultra.
Пользователи на форумах сообщают, что их часы становятся непригодными для использования, призрачные касания мешают — вводят неправильные коды и даже блокируют их.
Пока Apple советует лишь перезагрузить устройство и обновить программное обеспечение. Однако многие пользователи жаждут «адекватного» решения проблемы.