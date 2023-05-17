Проблемы 21 века: как бороться с одиночеством при работе из дома

Для начала определите свои потребности: подумайте, какие конкретные взаимодействия и уровни вовлеченности необходимы вам для того, чтобы чувствовать связь с людьми и преуспевать на работе. Предпочитаете ли вы светские беседы, встречи один на один или групповые разговоры? Ищете ли вы приятеля на обед или большую совместную команду?

Далее оцените свои возможности: изучите существующие ресурсы, которые вы, возможно, еще не использовали. Обратите внимание на помещения для совместной работы, ресурсные группы сотрудников, профессиональные ассоциации или курсы. То есть те места, где вы можете пообщаться с людьми, занимающимися примерно тем же, что и вы.