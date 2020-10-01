Наука и технологии
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Проблемы с психикой увеличивают риск смерти от COVID-19 в два раза
Такие люди с большой вероятностью в принципе хуже следят за здоровьем
Исследователи заявили, что люди, страдающие от психических расстройств, имеют в два раза больший риск умереть от коронавирусной инфекции COVID-19. Это касается даже депрессии.
Учёные утверждают, что люди с любым психическим расстройством — от депрессии до психоза — находятся в группе риска.
«Среди заражённых COVID у тех, кто имеет психиатрический диагноз, более высок риск смерти», — говорит автор исследования из Йельской школы медицины.
Учёные следили за 1685 госпитализированными пациентами. У 28% из них были психические расстройства. 36% пациентов с COVID-19 и ментальными болезнями умерли в течение двух недель после госпитализации. Среди тех, у кого не было психиатрического диагноза, доля умерших составила 15%.
Исследователи объясняют это тем, что люди с психическими расстройствами с большей вероятностью хуже заботятся о здоровье в целом.