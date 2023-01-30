Наука и технологии
20:59, 30 января 2023
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Проблемы с зубами оказались связаны с храпом

Дело в плотности костей

Согласно исследованию Университета Буффало, синдром обструктивного апноэ во сне может быть связан с низкой минеральной плотностью костей у взрослых.

Проблемы с зубами оказались связаны с храпом

Фото: Unsplash

Низкая минеральная плотность костей влияет на здоровье полости рта, вызывая расшатывание зубов и отторжение зубных имплантатов.

В новой работе исследователи использовали конусно-лучевую компьютерную томографию, чтобы измерять плотность костей в голове и шее у 38 взрослых участников, половина из которых страдала обструктивным апноэ во сне. Люди с этим синдромом имели значительно более низкую минеральную плотность костей.

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