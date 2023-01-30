Проблемы с зубами оказались связаны с храпом

Низкая минеральная плотность костей влияет на здоровье полости рта, вызывая расшатывание зубов и отторжение зубных имплантатов.

В новой работе исследователи использовали конусно-лучевую компьютерную томографию, чтобы измерять плотность костей в голове и шее у 38 взрослых участников, половина из которых страдала обструктивным апноэ во сне. Люди с этим синдромом имели значительно более низкую минеральную плотность костей.