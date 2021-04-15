Проблемы с зубами связали со старческим слабоумием

Пародонтом называют комплекс тканей, окружающих зуб. В него входят дёсны, периодонт, цемент зуба, надкостница и альвеолярные отростки.

Учёные решили узнать, связан ли дисбактериоз ротовой полости у пожилых когнитивно здоровых людей с маркерами болезни Альцгеймера в цереброспинальной жидкости.

В исследовании участвовали 48 человек старше 65 лет. Изучив их состояние здоровья, учёные пришли к выводу, что поддесневой пародонтальный дисбиоз связан со снижением численности полезных бактерий, которые влияют на падение уровня бета-амилоидов в спинномозговой жидкости. Дело в том, что накопление бета-амилоидных бляшек является одним из основных признаков болезни Альцгеймера.

Теперь учёные хотят проверить, может ли глубокая чистка зубов помочь снизить риск болезни Альцгеймера.