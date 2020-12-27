Наука и технологии
Сегодня 17:52
Проблемы со входом в iCloud продолжались на устройствах Apple 36 часов
Подарок на Рождество
На днях стало известно, что на новых устройствах Apple сломалась активация. Многие люди не могли начать пользоваться подаренными им на Рождество гаджетами. Причиной тому была перегрузка серверов компании. Как оказалось, проблемы продолжались в течение 36 часов.
В основном пострадали пользователи Apple Watch. Они получали ошибку при настройке с Family Setup. На проблемы жаловались и владельцы новых iPhone и HomePod. Сама Apple заявила, что проблема с сервисом затронула «некоторых пользователей». Сообщается, что с багами столкнулись и те, кто настраивал устройства после сброса до заводских настроек.
Спустя 36 часов Apple подтвердила, что решила проблемы с iCloud и активацией. Сбой начался утром 25 декабря, когда люди начали распаковывать свои рождественские подарки.