Проблемы со входом в iCloud продолжались на устройствах Apple 36 часов

В основном пострадали пользователи Apple Watch. Они получали ошибку при настройке с Family Setup. На проблемы жаловались и владельцы новых iPhone и HomePod. Сама Apple заявила, что проблема с сервисом затронула «некоторых пользователей». Сообщается, что с багами столкнулись и те, кто настраивал устройства после сброса до заводских настроек.

Спустя 36 часов Apple подтвердила, что решила проблемы с iCloud и активацией. Сбой начался утром 25 декабря, когда люди начали распаковывать свои рождественские подарки.