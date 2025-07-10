Процессор M4, больше комфорта: инсайдер рассказал о новых VR-очках Apple

Опубликовано 10 июля 2025, 20:051 мин.
Процессор M4, больше комфорта: инсайдер рассказал о новых VR-очках AppleApple готовит обновлённую версию гарнитуры Vision Pro
Apple планирует выпустить первую обновлённую версию гарнитуры Vision Pro уже в этом году, заявил известный инсайдер Марк Гурман. Устройство получит более мощный процессор M4 (вместо M2), а также улучшенные возможности для работы с ИИ.
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Главная цель обновления — повысить производительность и удобство использования. Один из основных недостатков оригинальной модели, как отмечали обзорщики, — дискомфорт при длительном ношении.
Также Apple якобы работает над версией гарнитуры, которая будет легче и дешевле — её планируют представить в 2027 году. Гарнитура получит новую visionOS 26 с виртуальными виджетами и управлением глазами.