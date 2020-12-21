Наука и технологии
Сегодня 21:29
Процессор MediaTek превзойдёт флагманскую платформу Samsung
Exynos 1080
Источники сообщили, что тайваньский производитель MediaTek работает над SoC, которая будет изготавливаться по 6-нм техпроцессу. Отмечается, что новинка от тайваньцев превзойдёт флагманскую платформу Samsung Exynos 1080.
Инсайдеры утверждают, что новый чипсет MediaTek будет включать в себя новейшие ядра Cortex-A78. В чипсете, созданном по 6-нм техпроцессу, они смогут работать на частоте до 3,2 ГГц. Это больше, чем у Exynos 1080 — там значения достигают 2,8 ГГц. Стоит отметить, что сами по себе частоты не являются доказательством высокой производительности. Тем не менее, ядра Cortex-A78 действительно быстрые и на такой частоте должны показать себя достойно.
Как пишут СМИ, новая платформа MediaTek, скорее всего, будет выполнена по конфигурации 1+3+4. Ожидается, что новинку представят в феврале 2021 года.