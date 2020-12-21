Процессор MediaTek превзойдёт флагманскую платформу Samsung

Инсайдеры утверждают, что новый чипсет MediaTek будет включать в себя новейшие ядра Cortex-A78. В чипсете, созданном по 6-нм техпроцессу, они смогут работать на частоте до 3,2 ГГц. Это больше, чем у Exynos 1080 — там значения достигают 2,8 ГГц. Стоит отметить, что сами по себе частоты не являются доказательством высокой производительности. Тем не менее, ядра Cortex-A78 действительно быстрые и на такой частоте должны показать себя достойно.

Как пишут СМИ, новая платформа MediaTek, скорее всего, будет выполнена по конфигурации 1+3+4. Ожидается, что новинку представят в феврале 2021 года.