Процессор во флагманских смартфонах 2021 года будет разряжать аккумулятор медленнее

Также Ice Universe сообщил, что производительность графического процессора платформы Snapdragon 888 «выше ожидаемой». Ещё новинка в целом показывает лучшую прибавку в мощности за последние годы.

Snapdragon 835 вышел в 2017 году и показал значительный рост в производительности и энергоэффективности.

Что касается Snapdragon 888, то он был создан по новому 5-нм техпроцесcу, а также получил более энергоэффективные ядра Cortex. Всё это вместе позволило сделать прорыв.

Напомним, у Snapdragon 888 насчитывается восемь ядер: высокопроизводительное ARM Cortex X1, три производительных Cortex A78 и четыре энергоэффективных Cortex A55.