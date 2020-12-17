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Процессор во флагманских смартфонах 2021 года будет разряжать аккумулятор медленнее
Он показал действительно хорошую энергоэффективность
Инсайдер Ice Universe рассказал, что новый процессор для флагманских смартфонов 2021 Snapdragon 888 будет разряжать аккумулятор медленнее, чем предшественники. По приросту в энергопотреблении он сопоставим со Snapdragon 835.
Также Ice Universe сообщил, что производительность графического процессора платформы Snapdragon 888 «выше ожидаемой». Ещё новинка в целом показывает лучшую прибавку в мощности за последние годы.
Snapdragon 835 вышел в 2017 году и показал значительный рост в производительности и энергоэффективности.
Что касается Snapdragon 888, то он был создан по новому 5-нм техпроцесcу, а также получил более энергоэффективные ядра Cortex. Всё это вместе позволило сделать прорыв.
Напомним, у Snapdragon 888 насчитывается восемь ядер: высокопроизводительное ARM Cortex X1, три производительных Cortex A78 и четыре энергоэффективных Cortex A55.