Прочность ручного пулемёта Калашникова проверили безостановочной стрельбой

Проверкой занялись специалисты концерна «Калашников». Испытания провели в городе Вятские Поляны (Кировская область). Место было выбрано не случайно — в этом городе с 1961 года производят ручной пулемёт Калашникова, а также его модификации.

Для испытаний взяли новое оружие 1974 года выпуска. Всё это время оно хранилось на складе. Для стрельбы использовались патроны калибра 7,62 миллиметра.

После того, как было отстреляно 975 патронов, эксперт заметил большие вспышки. Он назвал это предвестником конца. К 1005-му выстрелу появилось открытое пламя. На 1232-м патроне произошёл небольшой взрыв. Пулемёт заклинило.

В целом, ручной пулемёт Калашникова «прожил» меньше, чем АК-103. Всё потому, что скорострельность у него намного выше.