Продавцы из сотовых салонов показали чеки с рекордным надувательством клиентов

Не секрет, что дополнительные продажи во многих компаниях являются одним из KPI для сотрудников. Поэтому работники магазинов с мобильными устройствами пытаются продать клиентам аксессуары для смартфонов, SIM-карты и другие дополнительные услуги. Под «лучшими чеками» в обсуждениях группы имелись в виду те, которые собрали как можно больше дополнительных продаж одному покупателю.

Один из чеков, например, показывал, как вместе с iPhone XR клиент приобрёл страховку, аксессуары, консультацию, несколько SIM-карт и различные дополнительные девайсы на лишних 46 тысяч рублей.

Кто-то из участников группы понял, что обнародовать эту информацию не стоит, и не стал ничего публиковать. Но те, кто всё-таки поделился своими достижениями, дали пользователям сети пищу для размышлений.