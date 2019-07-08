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Продавцы из сотовых салонов показали чеки с рекордным надувательством клиентов

Когда сумма дополнительных услуг и товаров почти равна стоимости основной покупки
В одной из тематических групп во «ВКонтакте» пользователь предложил бывшим и нынешним работникам сетевого магазина электроники показать свои лучшие чеки. Они наглядно отражают уровень умения продавца «впарить» клиенту дополнительный товар.

Не секрет, что дополнительные продажи во многих компаниях являются одним из KPI для сотрудников. Поэтому работники магазинов с мобильными устройствами пытаются продать клиентам аксессуары для смартфонов, SIM-карты и другие дополнительные услуги. Под «лучшими чеками» в обсуждениях группы имелись в виду те, которые собрали как можно больше дополнительных продаж одному покупателю.

Один из чеков, например, показывал, как вместе с iPhone XR клиент приобрёл страховку, аксессуары, консультацию, несколько SIM-карт и различные дополнительные девайсы на лишних 46 тысяч рублей.

Кто-то из участников группы понял, что обнародовать эту информацию не стоит, и не стал ничего публиковать. Но те, кто всё-таки поделился своими достижениями, дали пользователям сети пищу для размышлений.

«ВКонтакте»

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