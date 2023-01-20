Продавцы ваших банковских данных подняли цены

Продавцы ваших банковских данных подняли ценыВ некоторых случаях до 60 процентов
В 2022 году стоимость получения персональных данных россиян выросла в среднем на 22% по сравнению с прошлым годом, пишет “Коммерсантъ”. Эти данные обычно получают инсайдеры в компаниях связи, банках и государственных учреждениях.
Фото: Unsplash
Прежде всего, эта услуга подорожала у операторов связи, где инсайдеры получают детали ваших звонков и SMS. Стоимость выросла на 60% – за месячный объем данных они берут до 27 000 рублей.
Эксперты считают, что связано это с усилиями компаний пресекать внутренние инциденты. При этом количество людей, вовлеченных в преступления, растет, что также влияет на стоимость данных.
Стоимость “пробива” банка не сильно изменилась и составила в среднем 25,4 тысячи рублей за банковскую выписку. Цена незаконно полученных данных из государственных систем также не изменилась.