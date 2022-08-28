Продавщица салона связи «Мегафона» сдала полиции украинца

По информации нескольких Telegram-каналов, в один из московских салонов «Мегафона» несколько раз приходил мужчина с украинским гражданством. Продавщица его запомнила, так как он покупал много сим-карт одновременно. Всё в совокупности вызвало у сотрудницы подозрения, поэтому она посмотрела вызовы с телефона клиента в базе данных оператора. Оказалось, что мужчина звонила и отправлял сообщения только на один украинский номер.

Когда клиент в очередной раз пришёл в магазин, продавщица заговорила с ним о российско-украинском конфликте. В ходе спора мужчина сказал: «Россия никогда не выиграет» (цитата по «Осторожно, Москва»). После этого женщина вызвала полицию. Сообщается, что сейчас клиента проверяют.