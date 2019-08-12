Продажи через интернет снизят стоимость лекарств на треть

Мнением поделился первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он же руководит рабочей группой Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан. По словам Исаева, главная задача рабочей группы — сделать лекарства доступными.

Законопроект, разрешающий дистанционную торговлю препаратами, находится на стадии проработки. Он позволит продавать в интернете все лекарства кроме рецептурных, нарко- и спиртосодержащих, психотропных и нейролептиков.

Исаев рассказал, что группа подготовила поправки к законопроекту, которые предполагают разрешение онлайн-торговли не только аптекам, но и оптовикам с лицензией. Это может привести к 30-процентному снижению стоимости препаратов.