Продажи электромобилей Tesla значительно выросли

В прошедшем году Tesla анонсировала кроссовер Model Y и электропикап Cybertruck, а также открыла завод в Китае. Хоть компания и начала год с крупными потерями, тем не менее к его концу она добилась высокой стоимости акций. Только за четвёртый квартал 2019 Tesla поставила 112 000 электромобилей, что больше, чем за весь 2017 год. Чтобы завершить все поставки вовремя, основателю компании Илону Маску (Elon Musk) даже пришлось работать на одном из заводов в новогоднюю ночь.

Эксперты считают, что в 2020 году Tesla может снова увеличить продажи, благодаря локальному производству в Китае.