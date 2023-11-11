Продажи огнеметов, полет на Марс: об Илоне Маске снимут фильм

Продажи огнеметов, полет на Марс: об Илоне Маске снимут фильмСнимет его номинант на «Оскар»
A24 приобрела права на биографию Уолтера Айзексона об Илоне Маске, а маэстро «Черного лебедя» Даррен Аронофски станет режиссером грядущего байопика. Эта новость стала известна после ожесточенной «войны» за права на экранизацию, что свидетельствует о высоких ставках в Голливуде на историю Маска. Книга Айзексона, вышедшая в сентябре, всколыхнула общественность своими противоречивыми откровениями.
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Бывший руководитель CNN умеет передавать суть знаковых фигур, написав биографии таких знаменитостей, как Стив Джобс.
Аронофски, известный своими режиссерскими работами, номинированными на премию «Оскар», - «Черный лебедь» и недавняя жемчужина «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли, - готовится перенести необыкновенное «путешествие» Маска по жизни на экран.
Приготовьтесь познакомиться с «миром» Маска, от SpaceX до разработки собственных огнеметов и будущих полетов на Марс, ведь A24 и Аронофски объединили свои усилия, чтобы раскрыть загадочные главы жизни этого технологического титана.