Продажи огнеметов, полет на Марс: об Илоне Маске снимут фильм

Бывший руководитель CNN умеет передавать суть знаковых фигур, написав биографии таких знаменитостей, как Стив Джобс.

Аронофски, известный своими режиссерскими работами, номинированными на премию «Оскар», - «Черный лебедь» и недавняя жемчужина «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли, - готовится перенести необыкновенное «путешествие» Маска по жизни на экран.

Приготовьтесь познакомиться с «миром» Маска, от SpaceX до разработки собственных огнеметов и будущих полетов на Марс, ведь A24 и Аронофски объединили свои усилия, чтобы раскрыть загадочные главы жизни этого технологического титана.