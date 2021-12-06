Продажи российского оружия упали

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Продажи российского оружия упалиПочему?
Западные аналитики из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) сообщили, что продажи российских вооружений снизились.
Аналитики подсчитали, что в 2020 году российские производители продали оружия и военной техники на $26,4 млрд. Это на 6,5% меньше, чем в 2019 году. Отмечается, что падение продаж российских вооружений происходит три года подряд.
В 2020 году падение было одним из самых стремительных среди других крупных мировых производителей. Аналитики полагают, что причины тому — завершение в 2020 году десятилетней госпрограммы вооружений и пандемия COVID-19.
По информации SIPRI, сильнее всего продажи упали у концерна «Алмаз-Антей» — на 31%. А вот Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) показала 16-процентный рост.
Источник: Военное обозрение