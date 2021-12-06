Продажи российского оружия упали

Аналитики подсчитали, что в 2020 году российские производители продали оружия и военной техники на $26,4 млрд. Это на 6,5% меньше, чем в 2019 году. Отмечается, что падение продаж российских вооружений происходит три года подряд.

В 2020 году падение было одним из самых стремительных среди других крупных мировых производителей. Аналитики полагают, что причины тому — завершение в 2020 году десятилетней госпрограммы вооружений и пандемия COVID-19.

По информации SIPRI, сильнее всего продажи упали у концерна «Алмаз-Антей» — на 31%. А вот Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) показала 16-процентный рост.