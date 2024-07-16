Продолжение слэшера по вселенной Warhammer 40,000 утекло на торренты

В интернете появилась практически окончательная версия игры Warhammer 40,000: Space Marine 2, над которой работает Saber Interactive из Санкт-Петербурга. Пользователи уже начали исследовать игру и выкладывать видео на YouTube. Утечка включает в себя рабочий мультиплеер, что также обсуждается в сообществе.

Автор канала «PlayStation Скидки» советует игрокам не скачивать пиратскую версию и подождать официального релиза, чтобы приобрести Warhammer 40,000: Space Marine 2 и поддержать российских разработчиков из Saber Interactive.

Focus Interactive и Saber Interactive пока не высказались по поводу утечки. Официальный запуск игры запланирован на 9 сентября с полной русской локализацией, включая озвучку. Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Это не первый случай утечки игры от российских разработчиков перед её официальным выпуском. В прошлом подобные инциденты произошли с Atomic Heart и игрой «Смута».