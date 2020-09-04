Продолжительность жизни человека научились определять алгоритмом

То есть пока алгоритм может определять срок жизни только британцев. Ранее исследователи выяснили, что узнать биологический возраст можно по анализу состава его крови и данным медицинских и социальных служб. Учёные в новой работе адаптировали эту методику для вычисления продолжительности жизни. Для анализа использовали историю болезни человека, его положение в обществе и другие статистические и демографические факторы.

В итоге алгоритм смог предсказывать, как долго проживёт тот или иной британец, не планирующий менять место жительства и рода занятий. Такая система может быть интересна страховым компаниям.