Наука и технологии
Сегодня 17:19
Продолжительность жизни человека научились определять алгоритмом
Его «настроили» под британцев
Математики создали статистический алгоритм, способный предсказать продолжительность жизни человека. Для разработки системы использовали данные о состоянии здоровья более 110 тысяч жителей Великобритании на протяжении нескольких десятков лет.
То есть пока алгоритм может определять срок жизни только британцев. Ранее исследователи выяснили, что узнать биологический возраст можно по анализу состава его крови и данным медицинских и социальных служб. Учёные в новой работе адаптировали эту методику для вычисления продолжительности жизни. Для анализа использовали историю болезни человека, его положение в обществе и другие статистические и демографические факторы.
В итоге алгоритм смог предсказывать, как долго проживёт тот или иной британец, не планирующий менять место жительства и рода занятий. Такая система может быть интересна страховым компаниям.