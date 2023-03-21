«Продолжу в виде робота»: 60-летний глава NVIDIA хочет руководить компанией ещё 30-40 лет

Дженсен Хуанг — соучредитель и нынешний генеральный директор NVIDIA Corporation. Под его руководством компания зарекомендовала себя и превратилась в ведущего игрока в области вычислительной техники и современных графических технологий.

Хуанг уже руководит NVIDIA почти 30 лет. И, как выяснилось, не планирует уходить на пенсию. Он сказал, что хочет управлять компанией ещё 30-40 лет. А это означает, что на момент ухода ему исполнится 90 лет. Хуанг иронично отметил, что, возможно, в будущем ему придётся стать роботом, чтобы продолжать руководить NVIDIA.