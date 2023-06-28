Проект электросамолета NASA назвали успешным: он ни разу не взлетел

X-57 был разработан для продвижения технологии электрических самолетов и установления стандартов для транспортных средств будущего. Проект включал в себя модификацию существующего самолета, который должен был служить базовой линией для сравнения.

Команда X-57 столкнулась с проблемами в технологии аккумуляторных батарей, разработке контроллеров и электромагнитных помехах. Несмотря на значительные успехи в реализации проекта, технические проблемы и трудности с приобретением необходимых компонентов не позволили самолету стать пригодным к полетам.

Тем не менее, агентство считает, что проект предоставил отрасли ценные уроки и основополагающую информацию, вдохновив коммерческие авиационные компании на использование электрифицированных двигателей.