Проект электросамолета NASA назвали успешным: он ни разу не взлетел

Проект электросамолета NASA назвали успешным: он ни разу не взлетелИ не взлетит
NASA объявило проект полностью электрического самолета X-57 Maxwell успешным, несмотря на то, что экспериментальное транспортное средство на самом деле никогда не сможет полететь.
X-57 был разработан для продвижения технологии электрических самолетов и установления стандартов для транспортных средств будущего. Проект включал в себя модификацию существующего самолета, который должен был служить базовой линией для сравнения.
Команда X-57 столкнулась с проблемами в технологии аккумуляторных батарей, разработке контроллеров и электромагнитных помехах. Несмотря на значительные успехи в реализации проекта, технические проблемы и трудности с приобретением необходимых компонентов не позволили самолету стать пригодным к полетам.
Тем не менее, агентство считает, что проект предоставил отрасли ценные уроки и основополагающую информацию, вдохновив коммерческие авиационные компании на использование электрифицированных двигателей.