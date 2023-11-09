Наука и технологии
13:45, 09 ноября 2023
1 мин.

Проект малого ядерного реактора в США отменен: насколько все плохо

Благо, таким занимаются не только в Штатах

Неудача постигла атомную энергетику США: планы по строительству первой в стране малой модульной атомной станции были отменены. Проект Carbon Free Power, поддерживаемый компаниями NuScale Power и Utah Associated Municipal Power Systems, не смог привлечь достаточное количество дополнительных партнеров из коммунальных служб, чтобы продвинуться вперед.

Проект малого ядерного реактора в США отменен: насколько все плохо

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Атомная энергетика является низкоуглеродной альтернативой, способной бороться с изменением климата, однако она с трудом сохраняет конкурентоспособность на фоне продолжающегося снижения стоимости возобновляемых источников энергии.

С отменой этого проекта будущее атомной энергетики в США представляется неопределенным. Строительство крупных атомных реакторов не планируется, а получение разрешения регулирующих органов на новые проекты сопряжено со значительными трудностями.

Несмотря на потенциальные преимущества, ядерную энергетику в США (а может и во всем мире) ожидает сложный путь.

Новости партнеров
Новости партнеров