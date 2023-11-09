Проект малого ядерного реактора в США отменен: насколько все плохо

Проект малого ядерного реактора в США отменен: насколько все плохоБлаго, таким занимаются не только в Штатах
Неудача постигла атомную энергетику США: планы по строительству первой в стране малой модульной атомной станции были отменены. Проект Carbon Free Power, поддерживаемый компаниями NuScale Power и Utah Associated Municipal Power Systems, не смог привлечь достаточное количество дополнительных партнеров из коммунальных служб, чтобы продвинуться вперед.
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Атомная энергетика является низкоуглеродной альтернативой, способной бороться с изменением климата, однако она с трудом сохраняет конкурентоспособность на фоне продолжающегося снижения стоимости возобновляемых источников энергии.
С отменой этого проекта будущее атомной энергетики в США представляется неопределенным. Строительство крупных атомных реакторов не планируется, а получение разрешения регулирующих органов на новые проекты сопряжено со значительными трудностями.
Несмотря на потенциальные преимущества, ядерную энергетику в США (а может и во всем мире) ожидает сложный путь.