Проект малого ядерного реактора в США отменен: насколько все плохо

Атомная энергетика является низкоуглеродной альтернативой, способной бороться с изменением климата, однако она с трудом сохраняет конкурентоспособность на фоне продолжающегося снижения стоимости возобновляемых источников энергии.

С отменой этого проекта будущее атомной энергетики в США представляется неопределенным. Строительство крупных атомных реакторов не планируется, а получение разрешения регулирующих органов на новые проекты сопряжено со значительными трудностями.

Несмотря на потенциальные преимущества, ядерную энергетику в США (а может и во всем мире) ожидает сложный путь.