Проект по рождению мамонта сделал шаг вперед благодаря стволовым клеткам слона

Деэкзистенция предполагает использование генетического редактирования и технологии стволовых клеток для воссоздания вымерших животных. Colossal планирует достичь этой цели, отредактировав ДНК стволовых клеток азиатского слона так, чтобы она напоминала ДНК мамонтов. Однако этот процесс зависит от способности генерировать стволовые клетки слонов, и это препятствие Colossal уже преодолела.

Компания признает, что впереди ее ждут огромные трудности. Биология слонов сопряжена с уникальными препятствиями: почти двухлетний период беременности, долгий путь к половой зрелости и сложная социальная структура. Кроме того, обеспечение благополучия возрожденной популяции мамонтов в подходящей среде обитания — важнейший вопрос, на который пока нет ответа.

Несмотря на серьезные препятствия, компания Colossal продолжает работу. Недавно созданные ими стволовые клетки слонов имеют большое значение не только для борьбы с вымиранием. Эти клетки могут послужить ценным инструментом для изучения биологии слонов, их развития и таких заболеваний, как рак.

Кроме того, подобные методы могут быть применены для сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как северный белый носорог.