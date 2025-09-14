Наука и технологии
Опубликовано 14 сентября 2025, 18:25
1 мин.

Проект противоракетной обороны США «Золотой купол» оценили в триллионы

AEI предупреждает
Новый отчёт Американского института предпринимательства (AEI) предупреждает, что предложенный администрацией Трампа проект противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол») может обойтись значительно дороже, чем предполагаемые $ 175 миллиардов.
Исследование, подготовленное старшим сотрудником AEI Тоддом Харрисоном, оценивало расходы на перехватчики, самолёты, радары, коммуникационные платформы и системы защиты от дронов. Моделировались шесть архитектур системы, учитывающих разные уровни покрытия и угроз.

Стоимость сильно зависит от объёма защищаемой территории, типов угроз и требуемой устойчивости системы. Даже небольшие изменения этих параметров могут увеличить расходы на сотни миллиардов долларов.

Самый дорогой вариант оценивается в 3,6 триллиона долларов за 20 лет, а самый экономичный — примерно 252 миллиарда. Отчёт подчёркивает, что предложение Трампа в $ 175 миллиардов «не обеспечит защиту от количества ракет, которыми располагают Китай и Россия», и создаёт «многотриллионный разрыв между обещаниями и реальностью».

Источник:defence-industry.eu
Автор:Максим Многословный
