Проект стоимостью 500 миллиардов долларов раскритиковали за акцент на OpenAI

Stargate нацелен на создание инфраструктуры ИИ, например центров обработки данных, по всей территории США при финансовой поддержке таких крупных компаний, как Microsoft, Oracle и SoftBank. Несмотря на смелые заявления о создании рабочих мест и экономическом росте, источники утверждают, что проект все еще не имеет должного финансирования и структуры, а государственная финансовая поддержка пока отсутствует.

Сторонники Stargate, включая OpenAI, планируют разработать технологию для «поддержки лидерства американского ИИ», но критики утверждают, что это в основном служит интересам OpenAI. Опасения западных СМИ вызывают и связи проекта с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ): значительная часть финансирования поступает из государственного фонда ИИ ОАЭ. Кроме того, на данный момент в проекте задействовано всего 57 человек, несмотря на обещания создать сотни тысяч рабочих мест.