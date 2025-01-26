Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2025, 02:15
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Проект стоимостью 500 миллиардов долларов раскритиковали за акцент на OpenAI

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Проект по созданию искусственного интеллекта стоимостью 500 миллиардов долларов под названием Stargate, о котором Белый дом объявил на этой неделе, был представлен как «трансформационная инициатива», направленная на развитие американских технологий и национальной безопасности. Однако в новом отчете СМИ говорится о том, что проект может принести пользу в основном OpenAI, создателю ChatGPT, а не широкой общественности.
Проект стоимостью 500 миллиардов долларов раскритиковали за акцент на OpenAI
© Ferra

Stargate нацелен на создание инфраструктуры ИИ, например центров обработки данных, по всей территории США при финансовой поддержке таких крупных компаний, как Microsoft, Oracle и SoftBank. Несмотря на смелые заявления о создании рабочих мест и экономическом росте, источники утверждают, что проект все еще не имеет должного финансирования и структуры, а государственная финансовая поддержка пока отсутствует.

Сторонники Stargate, включая OpenAI, планируют разработать технологию для «поддержки лидерства американского ИИ», но критики утверждают, что это в основном служит интересам OpenAI. Опасения западных СМИ вызывают и связи проекта с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ): значительная часть финансирования поступает из государственного фонда ИИ ОАЭ. Кроме того, на данный момент в проекте задействовано всего 57 человек, несмотря на обещания создать сотни тысяч рабочих мест.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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