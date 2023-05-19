Проект сведения МКС с орбиты уже в разработке

Соглашение между Россией и США охватывает необходимые технические аспекты, прокладывая путь к контролируемому спуску МКС с орбиты. План предусматривает использование грузовых кораблей «Прогресс» и задействование двигателей космических кораблей NASA для обеспечения торможения, необходимого для этой операции.

Наряду с техническими соображениями, между двумя странами ведутся обсуждения юридических и финансовых аспектов, связанных с процессом схода с орбиты. Это важное событие знаменует собой решающий шаг в планировании будущего МКС и обеспечении ее безопасного возвращения на Землю. А пока Россия, в свою очередь, подтвердила, что поддержит продление использования МКС до 2028 года.